Medicijnen niet meer door de gootsteen of de wc

Er moeten minder resten van medicijnen in het Friese drinkwater komen. Wetterskip Fryslân wil daarom dit jaar met alle gemeenten om tafel. Oude medicijnen en resten van medicijnen worden lang niet altijd teruggebracht naar de apotheek, maar bijvoorbeeld door de wc of de gootsteen gespoeld. Gemeenten kunnen in samenwerking met apotheken een belangrijke rol spelen in de oplossing van dit probleem.

De gemeente Tytsjerksteradiel begint deze maand met het inzamelen fan oude medicijnen. Dat doet de gemeente in samenwerking met apothekers en huisartsen. Tot nu toe betaalden de apotheken in Tytsjerksteradiel de kosten van het afvoeren van de oude medicijnen, maar de gemeente neemt deze verantwoordelijkheid over.