Eerste vergadering Waadhoeke "historische dag voor Fryslân"

"Dit is een historische dag voor Fryslân". Met die woorden eindigde waarnemend burgemeester Hayo Apotheker dinsdagavond de eerste vergadering van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Waadhoeke. In een bomvolle raadzaal in Franeker werden de raadsleden en de vier nieuwe wethouders beëdigd. De coalitie bestaat in Waadhoeke uit de partijen CDA, FNP en SAM. Hun coalitieakkoord met de naam 'Nieuwe grenzen, nieuwe kansen' werd vastgesteld.

De voormalige coalitiepartij Gemeentebelangen en ook de VVD stemden tegen het akkoord. Gemeentebelangen is verbolgen over het feit dat ze buiten de onderhandelingen zijn gehouden en de VVD vindt het akkoord nog lang niet concreet genoeg.