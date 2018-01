Sovon: veel minder ganzen in Fryslân deze winter

In Fryslân overwinteren nog steeds veel minder ganzen dan anders. Normaal zitten hier een half miljoen ganzen en dat zijn er nu 100.000 minder. Dat blijkt uit de laatste vogeltellingen van Sovon Vogelonderzoek. In oktober was het verschil nog groter, weet Romke Kleefstra van Sovon Vogelonderzoek. Toen waren het er bijna 200.000 minder.

Sinds oktober zijn er nog flink wat brandganzen bijgekomen, maar de normale aantallen worden nog steeds niet gehaald. Vooral de kolganzen blijven weg. De ganzen die hier nu niet komen, zitten voornamelijk in Noord-Duitsland. Dat komt mogelijk doordat het maar niet winter wil worden. Of dit het begin is van een nieuwe trend, valt nu nog niet te zeggen.

Eén ganzensoort blijft wel veel meer in het noorden steken: de kleine rietgans. Deze vogels kwamen elke winter in grote aantallen naar Súdwest-Fryslân, maar in enkele jaren tijd is dat gedrag veranderd en overwinteren ze bijvoorbeeld in Denemarken.