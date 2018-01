Cambuur neemt twee nieuwe aanvallers mee op trainingskamp

Er gaan twee nieuwe spelers met SC Cambuur op trainingskamp naar Spanje. Het gaat om de aanvallers Dani van der Moot van PSV en Puck Postma van Koninklijke HFC. Volgens technisch manager Foeke Booy heeft versterking op de spitspositie prioriteit. "Dani is een echte 'nummer 9', die bij PSV net tekort komt in de concurrentie met Sam Lammers en Donyell Malen. Hij is tweebenig en zeer doelgericht." De 21-jarge Van der Moot staat bij PSV nog onder contract tot en met komende zomer, maar hij kreeg van de Eindhovenaren toestemming om met Cambuur mee te gaan. Wat de 20-jarige Postma betreft, is het meer zien wat hij kan. "Een soort snuffelstage", vertelt Booy. "Hij kan op verschillende posities in de aanval uit de voeten."

Middenvelder Bryan Smeets gaat niet mee naar Spanje. "In overleg met de technische staf hebben we besloten hem niet mee te nemen. We hopen samen met hem een oplossing te vinden, die mogelijk elders ligt", aldus Booy, die verder contact heeft gehad met mogelijke versterkingen. "Maar het is nog te vroeg om daar iets over te zeggen."

Sipke Hulshoff en Jan Bruin hebben op het trainingskamp de leiding over Cambuur, omdat er nog steeds geen nieuwe trainer is. "Op het trainingskamp gaan we daarover nadenken. Voorlopig maken we een pas op de plaats", laat Booy weten. Volgens hem is het ook nog altijd een optie dat Hulshoff het seizoen afmaakt als eindverantwoordelijke.

Cambuur vertrekt woensdagmorgen naar het Spaanse Benidorm. Tot en met zondag blijven de Leeuwarders daar. Mogelijk wordt er ook nog een oefenwedstrijd gespeeld.