Eastermar the day after: het dorp staat op de kop

Eastermar staat op de kop. Maandag werd bekend dat de PostcodeKanjer van 53,9 miljoen euro in het dorp is gevallen. Mensen vragen elkaar nu vaak eerst hoeveel loten ze hebben en wensen elkaar pas daarna het beste voor het nieuwe jaar.

PostcodeKanjer Burgers

De middenstand hoopt te profiteren van de miljoenen die naar het dorp komen. Slager Otte Boersma, die zelf geen loten had, verkoopt PostkodeKanjer Burgers. De slager en de winkel 'Alles ûnder ien Dak' verwachten dat er de komende tijd meer zal worden verkocht.

Dubbel gevoel

Verdriet en blijdschap komen dicht bijelkaar in Eastermar. Afgelopen vrijdag is er een vrouw om het leven gekomen bij een tragisch verkeersongeluk en dat zorgt voor dubbele gevoelens in het dorp. Ook bij Sjouke Wijnsma van 'Alles ûnder ien Dak', die ook een lot heeft: "Kan ik straks wel oprecht juichen, omdat ik later deze week naar de begrafenis zal?" Inwoners zijn blij dat de begrafenis op donderdag is en niet op vrijdag, want op vrijdag zal er waarschijnlijk weer een feestelijke stemming zijn, wanneer bekend wordt hoeveel geld de rest van de inwoners krijgt voor hun winnende lot.