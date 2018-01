Sinterklaasintocht Dokkum ruim een ton boven budget

De landelijke intocht van Sinterklaas in Dokkum heeft flink meer gekost, dan was begroot. De gemeente Dongeradiel had 350.000 euro uitgetrokken. Daarnaast was gerekend op bijdragen van onder andere sponsoren. De inkomsten waren in totaal 475.000 euro en de uitgaven 590.000 euro. Het verschil van 115.000 euro komt nu voor rekening van de gemeente.

Er kwamen volgens de gemeente 15.000 mensen af op de intocht en er waren 2,3 miljoen kijkers, die de televisie-uitzending volgden. Binnenkort wordt de intocht geëvalueerd.