Afvallen in 2018? "Af en toe snoepen mag best"

Alle voornemens van 2017 om gezond te eten, te sporten en om je gewicht te denken zijn natuurlijk in duigen gevallen in december, dé maand van lekker eten. Het begon al met de pepernoten en de chocoladeletters. Dan al dat heerlijke eten met Kerst. En als uitsmijter alle oliebollen en vette happen met de Oud en Nieuwfeesten. Hoog tijd om het roer om te gooien en gezonder te eten in 2018. Maar wat moet je dan doen en hoe voorkom je dat je in februari alweer terugvalt in je oude gewoonten? Diëtiste Karin Lambrechtse geeft ons tips.

1. Bereid je goed voor

"Bedenk van tevoren al waar je tegenaan kunt lopen en welke keuzes je dan hebt, zodat je bewustere en gezondere keuzes kunt maken. Of kook eten dat minder vet is. Dan kun je toch lekker snoepen, maar wel gezonder."

2. Schrijf een strijdplan

"Maak een goed strijdplan voor jezelf. Schrijf op wat je motivatie is, wat je wilt bereiken en hoe. En wie jou daarbij gaat helpen. Dan kun je een heel eind komen."

3. Schakel hulp in

"Het is heel belangrijk dat je zelf gemotiveerd bent, maar je kunt zeker ook hulp inschakelen van vriendinnen, een sportclub, coach of diëtist die je af en toe even achter de broek zitten."

4. Wees lief voor jezelf

"Stel je wilt afvallen, maar je hebt binnenkort veel feestjes, dan ga je al. Bereid je daar op voor, houd goed je doel voor ogen en stel niet te hoge eisen. Wees niet te streng voor jezelf, af en toe snoepen mag best."