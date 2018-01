VIDEO: Vooruitkijken op Lost in the Greenhouse

Wij kijken deze week iedere dag vooruit op het jaar van Culturele Hoofdstad. Dit doen we door een paar projecten eruit te pikken. Vandaag doen we dat met theater- en muziekvoorstelling 'Lost in the Greenhouse' van Orkater. Het gaat over een Pools-Friese liefde tussen de tomaten en komkommers in de kassen van Sexbierum. Er wordt op dit moment hard gewerkt aan het stuk, dat in april in première gaat.