"Ze gaan op dit moment mee met de roes in Eastermar"

18 miljoen, wat zou jij doen met zoveel geld? Ophouden met werken, op reis gaan of een nieuw huis kopen? Normaliter is het een vraag die alleen maar hypothetisch is, maar voor een aantal inwoners van Eastermar is de vraag ineens een realiteit. Gelukkig staan de prijswinnaars van de Postcodeloterij er niet alleen voor. Bea Post is de komende maanden in het dorp te vinden om vanuit de loterij de nieuwe miljonairs bij te staan. Dit doet zij al 27 jaar en zij heeft dan ook veel tips. Presentator Femke de Walle belde dinsdagmiddag in het programma De middei fan Fryslân met Post om eens te horen hoe het de komende weken gaat lopen in Eastermar.

Bea Post was maandagavond al in Eastermar bij het bekendmaken van de uiteindelijke prijswinnaars: "Het was waanzinnig, druk en chaotisch." Zo vertelt ze. De komende maanden gaat Post veel samenwerken met de winnaars. "We gaan ze een beetje waarschuwen en ze ook een beetje behoeden voor alles wat er op ze af komt. Bijvoorbeeld alle vragen die opkomen." Volgens Post zal het ook nog wel even duren voordat het bij de mensen echt doordringt wat ze eigenlijk hebben meegemaakt. "Ze gaan op dit moment mee met de roes in het dorp."

De komende week zal het dorp nog wel even in spanning blijven zitten, want op vrijdag wordt pas bekendgemaakt welke prijzen de andere inwoners van Eastermar krijgen. Gelukkig voor Post hoeft ze die winnaars niet allemaal te begeleiden. "Die prijzen zitten als het goed is onder het miljoen, en ik kom pas in actie boven die grens."

Het is de bedoeling dat de begeleiding van de Postcodeloterij de komende maanden nog wel in contact blijft met de winnaars. "We gaan gewoon als alle heisa achter de rug is, met z'n allen om de tafel zitten. Dan wordt er een keurig plannetje gemaakt met alles wat ze wel en wat ze niet willen. En daarmee proberen wij ze een beetje op de juiste weg te zetten."

De winnaars mogen daarnaast altijd de begeleiders bellen met allerhande vragen die ze hebben. Bijvoorbeeld wat ze moeten doen als er ineens mensen aankloppen voor geld. Of hoe ze geld aan hun kinderen of kennissen kunnen geven. Daar heeft Post nog wel een waarschuwing voor: "Je mag wel geld weggeven, maar je kunt niet zomaar een miljoen weggeven zonder dat de belastingdienst erbij komt kijken."