Omrop TIP: Fiel de Nacht met Marijke Roskam

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over de duisternis en dromen over de nieuwe dag. Omrop Fryslân-presentator Bart Kingma praat in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met mediatrainer en dagvoorzitter Marijke Roskam over haar leven en drijfveren. Op de tweede dag van het nieuwe jaar wordt dat uitgezonden op televisie.

Op het Oerd op Ameland brengt Bart Kingma middenin de duinen de nacht door met Marijke Roskam. De vrouw die zich als journaliste, communicatie-adviseur of dagvoorzitter elke dag beweegt in de wereld van bestuur, politiek en bedrijven. Wat steekt ze ervan op en hoe gebruikt ze dat in haar eigen leven, dat volledig in het teken staat van vasthouden en loslaten. Op dinsdag 2 januari om 17.15 uur is de aflevering met Marijke Roskam te zien.

Fiel de Nacht is van maandag 1 tot en met vrijdag 5 januari te zien op televisie. De andere gasten zijn Jan Posthuma, Rients Ritskes, Greetje Bijma en Bearn Bilker. Op Omropfryslan.nl/fieldenacht is alles over Fiel de Nacht, de gasten en de afleveringen te vinden.