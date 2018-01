Omrop TIP: Fiel de Nacht mei Jan Posthuma

Praten over het leven, stil zijn van de natuur, piekeren over de duisternis en dromen over de nieuwe dag. Omrop Fryslân-presentator Bart Kingma praat in het nachtelijke onlineprogramma 'Fiel de Nacht' met oud-volleyballer Jan Posthuma over zijn leven en drijfveren. Op deze eerste dag van het jaar wordt dat uitgezonden op televisie.

Midden in de duinen van Ameland brengt Bart Kingma de nacht door met volleyballer Jan Posthuma. De man die Olympisch goud won met een team, dat wemelde van ego's en strijd. Wat was zijn rol in die ploeg, als nuchter en kalm persoon? En mist hij die adrenaline nog weleens of heeft hij zijn topsportmentaliteit nodig gehad tijdens de tegenslag na zijn carrière? Op maandag 1 januari om 17.15 uur is de aflevering met Jan Posthuma te zien.

Fiel de Nacht is van maandag 1 tot en met vrijdag 5 januari te zien op televisie. De andere gasten zijn Marijke Roskam, Rients Ritskes, Greetje Bijma en Bearn Bilker. Op Omropfryslan.nl/fieldenacht is alles over Fiel de Nacht, de gasten en de afleveringen te vinden.