MCL nu definitief volledig rookvrij

Het Leeuwarder ziekenhuis MCL is volledig rookvrij. Niet alleen in het ziekenhuis, maar ook op het terrein eromheen geldt sinds 1 januari een rookverbod voor patiënten, bezoekers en personeel. Ook de rookserres op het terrein zijn weggehaald. Na het ziekenhuis van Hardenberg is het MCL het tweede ziekenhuis dat zo'n volledig rookverbod heeft ingevoerd.

Volgens vaatchirurg Marthe Brinckman, een van de initiatiefnemers, gaat het met name om de boodschap die ermee wordt uitgedragen. "Een ziekenhuis is er om mensen beter te maken, daar past het ziekmakende roken niet bij." Mogelijkheden om te handhaven zijn er echter nauwelijks. Een boete opleggen kan bijvoorbeeld niet.

Naast het verbod worden patiënten van het MCL gesteund bij het stoppen met roken. Dit wordt gedaan door middel van nicotinepleisters en kauwgom.