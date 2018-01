LF2018 blij dat de gestolen banieren weer terecht zijn

De organisatie van Culturele Hoofdstad is blij dat de 80 banieren die vorige week werden gestolen, in Marsum zijn opgedoken. De oudjaarsvereniging uit het dorp had de vaandels die in groepjes bij de invalswegen van Leeuwarden stonden weggehaald. Op 1 januari werden de banieren in het dorp gepresenteerd. Tegelijkertijd werd een eigen fontein in gebruik genomen, als verwijzing naar de fonteinen die in het kader van Culturele Hoofdstad 2018 in de elf Friese steden komen te staan.

De organisatie van Culturele Hoofdstad zal geen aangifte bij de politie doen van de nieuwjaarsstunt. Wel zal de organisatie contact opnemen met de oudjaarsploeg om afspraken te maken over de manier waarop de vaandels weer terug op hun plek komen te staan.