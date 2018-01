De lamp in de Terschellinger vuurtoren Brandaris doet het weer. Dat meldt Rijkswaterstaat. Door een storing in de stroomvoorziening kon het licht in de toren sinds maandagmiddag niet meer branden. Monteurs hebben het probleem dinsdag aan het begin van de middag verholpen.

Het is bijna tien jaar geleden dat er voor het laatst een grote storing in de Brandaris was. Toen moest er noodverlichting worden gebruikt. Die kon echter niet ronddraaien en reikte minder ver als het echte vuurtorenlicht.