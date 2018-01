Keersluizen dicht vanwege harde wind

In verband met de harde wind die verwacht wordt, sluit de provincie een aantal keersluizen. Het gaat om de keersluizen Goaiingaryp, De Broek, Joure en Lange Sleat. De sluizen worden dinsdagmiddag om drie uur gesloten en blijven dat tot en met woensdagmiddag drie uur. Vanwege de windverwachtingen heeft het kNMI code geel afgegeven. Voor Fryslân geldt die van dinsdagnacht drie uur tot woensdagavond zes uur. In die tijdperiode worden zware tot zeer zware windstoten verwacht.

De politie op Terschelling waarschuwt de bewoners om losse zaken rond woningen of bedrijven vast te zetten. Daarnaast is het advies om de auto niet aan de Willem Barentszkade of op het havenplein te parkeren. Doeksen heeft aangegeven de dienstregeling voor de veerboot op woensdag op veel plekken aan te passen vanwege de storm.