Grote prijs Staatsloterij in De Fryske Marren

Niet alleen in Eastermar, maar ook in de gemeente De Fryske Marren is iemand tijdens de jaarwisseling goed in de prijzen gevallen. De Staatsloterij heeft bekendgemaakt dat een prijs van 100 duizend euro is gevallen op een lot dat in De Fryske Marren is verkocht. Het gaat om lotnummer AA36408. De winnaar moet zich melden op het hoofdkantoor van de loterij in Rijswijk.

In tegenstelling tot de winnaars van de Postcodeloterij hoeft de winnaar van de ton van de Staatsloterij geen belasting te betalen over de prijs. De hoofdprijs van de Staatsloterij is gevallen in de provincie Noord-Brabant.