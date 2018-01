Remon Bruinsma wordt donderdagavond herdacht

Er is aankomende donderdag in Leeuwarden een herdenking voor Remon Bruinsma. Het lichaam van de sinds 1 december vermiste 18-jarige Westerener werd maandagmiddag gevonden in het water van de Prinsentuin. Al die weken hebben politie en vrijwilligers massaal gezocht naar Remon.

Komende donderdag kunnen belangstellenden zich om 7 uur 's avonds melden bij de C&A aan de Nieuwstad, waarna er een wandeltocht volgt naar de Prinsentuin. Aldaar worden drijvende kaarsjes in het water gelaten. De tocht is volgens de initiatiefnemers georganiseerd in overleg met de familie.