Samenvoeging De Friesland voor een deel uitgesteld

Het organisatorisch samenvoegen van zorgverzekeraars De Friesland en Zilveren Kruis is uitgesteld tot na 11 januari. Dat zegt Achmea, het bedrijf waar beide verzekeraars onder vallen. Beide bedrijven zouden vanaf 1 januari samenwerken, maar dat gaat niet door vanwege de behandeling van een bezwaar van de ondernemingsraad bij de Ondernemingskamer van het hof in Amsterdam. De juridische fusie tussen beide verzekeraars is wel doorgevoerd. Voor de medewerkers verandert er op dit moment nog niets, meldt Achmea.

Volgens Achmea wordt er met de directie en de ondernemingsraad van De Friesland gesproken over baangaranties en de eigenheid van De Friesland.