Kans op acties in het openbaar vervoer groter geworden

De kans dat er aankomende donderdag acties zijn in het openbaar vervoer is groter geworden, nu de vakbonden niet ingegaan zijn op een uitnodiging van de vervoerbedrijven om met elkaar te praten over de vermindering van de werkdruk van de chauffeurs. De vervoerders wilden zo de aangekondigde stakingen voorkomen. Dinsdagmiddag om 12 uur loopt een ultimatum van de vakbonden af. Zij wilden voor het middaguur een akkoord met de werkgevers hebben over de werkdruk.

De werkgevers hadden de vakbonden gevraagd om van het ultimatum af te zien. Zij zien niet genoeg ruimte voor overleg, maar volgens de vakbonden bieden de werkgevers niets concreets.