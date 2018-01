'Ik zag die truck met 53,9 miljoen en mijn maag draaide om'

''Ik zat in huis en toen reed ineens die truck hier langs. Verrek, daar is dy Postcode Loterij-auto met 53,9 miljoen erop, zei ik tegen mijn vrouw'', vertelt Kees Feddema. Samen met zijn vrouw Akkie heeft hij twee loten voor de loterij en een verdubbelaar. 'Ah jonge ja, dat lijkt die auto van de loterij wel'', zei Akkie Feddema. En dat was dus ook zo. ''Toen begon het al een beetje te kriebelen bij mij: 'Hé, hier gebeurt wat in het dorp!'', zegt Kees. ''Ja, toen ik die truck met 53,9 miljoen zag, begon mijn maag te draaien'', kijkt Akkie terug op eerder maandagavond.

Het stel heeft alle hoop dat er een grote zak met geld aan hun loten verbonden is. Maandag aan het begin van de avond werd bekend dat de PostcodeKanjer fan 53,9 miljoen euro op wijkcode 9261 in Eastermar gevallen is. Het dorp, met zo'n 1.300 inwoners, staat op z'n kop. Maandagavond na 22:30 uur wordt in RTL Boulevard bekend gemaakt welke straat gewonnen heeft. Vrijdag aanstaande worden dan de prijzen en het lot bekend gemaakt.

Kees en Akkie zijn erg benieuwd wat hun lot waard is. Deze dag kan in elk geval niet meer stuk voor hen. Ze hebben al een idee wat ze met het geldbedrag willen doen: ''Een familievakantie naar Bali!''