27 miljoen euro voor twee huizen op Industrieweg Eastermar

De helft van de 53,9 miljoen euro uit de PostcodeKanjer gaat naar twee huizen op de Industrieweg in Eastermar, bij de brug van Schuilenburg op postcode 9261 XC. Het ene huishouden kreeg 9 miljoen euro, de andere 18 miljoen euro ging naar de buren in het huis ernaast. De bewoners werden op Nieuwjaarsdag thuis verrast door het team van de Nationale Postcode Loterij.

De PostcodeKanjer wordt altijd in tweeën gedeeld: de helft van het geld (zo'n 27 miljoen euro) gaat naar de winnende straat, in dit geval de Industrieweg; de andere helft gaat naar de rest van de wijk waarin de winnende straat ligt. In dit geval ligt de winnende straat ver buiten de rest van het dorp, waar ze dus wel dezelfde postcode hebben.