De Duitse man die eerder op Nieuwjaarsdag werd vermist in de omgeving van Lauwersoog, is gevonden. Hij verkeert volgens de politie in goede gezondheid. Maandagmiddag deed de politie via Burgernet een oproep om uit te kijken de 24-jarige Duitser, die in de nacht van zondag op maandag verdween. De politie zette een grote zoekactie op touw, met onder andere politiehonden en een politiehelikopter om de man te vinden.

Het is nog niet bekend wat er precies met de man is gebeurd.