Jorrit Bergsma wint zilver bij NK marathon

Jorrit Bergsma heeft Nieuwjaarsdag zilver veroverd bij het Nederlands kampioenschap marathon in Utrecht. Hij moest de winst laten aan zijn ploegmaat Simon Schouten. Het brons was voor Frank Vreugdenhil. Titelverdediger Bob de Vries, die zich vorige week plaatste voor de Olympische Spelen op de 5.000 meter, viel dertig ronden voor het einde en was daarna kansloos voor de winst.

Opnieuw Irene Schouten

De jongere zus van winnaar Simon Schouten, Irene Schouten, werd nationaal kampioen op de marathon bij de vrouwen. Ze was in Utrecht in de sprint te sterk voor Lisa van der Geest en Emma Engbers. Het is de derde titel voor de Noord-Hollandse stayer op de marathon.