Politiechef over vondst Remon: "Het zwartste scenario"

"Het is voor de familie een heel heftig moment, dat moment dat je moet vaststellen dat het meest zwarte scenario dat je je kunt voor stellen, werkelijkheid is." Dat zei de politiechef van Leeuwarden, Cor Reijenga, over de vondst van de vermiste Remon Bruinsma maandag in het water bij de Prinsentuin.

"Ik denk dat ze als ouders altijd in gedachten houden: 'Het kan toch anders zijn'. Dat wil je ook graag." Over wat er nu precies is gebeurd met Remon en wat de mogelijke scenario's zijn, wil Reijenga nog niet zeggen. "Dat zijn allemaal vragen die wij nu willen beantwoorden, maar op dit moment hebben we daar tijd voor nodig en willen we dat vooral met de familie bespreken. We houden alle opties nog open. Onze gedachten gaan op dit moment uit naar de familie."

Reijenga vindt het verder mooi dat mensen met man en macht hebben gezocht naar Remon.