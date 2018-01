In de omgeving van Lauwersoog zoekt de politie maandagmiddag naar een vermiste Duitse man. De 24-jarige man zou in de nacht van zondag op maandag zijn verdwenen. In de omgeving van de havenplaats is een Burgernetmelding uitgegeven. De man heeft kort bruin haar, een zwarte broek en jas.

Er zijn meerdere politie-eenheden, politiehonden en een helikopter op zoek naar de vermiste.