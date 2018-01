Lichaam vermiste Remon gevonden in water Prinsentuin

Het lichaam van de vermiste Remon Bruinsma is gevonden. Het lichaam dat maandagochtend werd gevonden in het water van de Prinsentuin in Leeuwarden, is het stoffelijk overschot van de vermiste 18-jarige student uit De Westereen. Dat heeft de politie zojuist officieel bekend gemaakt.

Het lichaam werd maandagochtend gevonden in het water aan de Noordersingel door een voorbijganger, die met de hond aan het wandelen was. Politie en brandweer kwamen met man en macht naar de plek van de vondst. Na de identificatie kon de politie met zekerheid zeggen dat het om de 18-jarige student gaat. Een familielid heeft Remon geïdentificeerd.

Remon Bruinsma werd al sinds 1 december vermist, toen hij een nacht op stap was met vrienden in Leeuwarden. De afgelopen weken werd er met man en macht naar hem gezocht.