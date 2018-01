Kerk Munnekezijl beklad met witte verf

De gereformeerde kerk in Munnekezijl is in de nacht van zondag op maandag beklad met witte verf. Dat moet met de jaarwisseling gebeurd zijn, want zondag was er nog een dienst in de kerk en toen was er nog niets aan de hand. De daders hebben onder andere 'Gelukkig NJ' op het gebouw gekalkt. Ze hebben een kwast en een lege emmer achtergelaten. Het kerkbestuur weet nog niet hoe groot de schade is. Dorpsbelang roep de daders op om zich te melden.