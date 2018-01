De politie zal onderzoek doen naar het lichaam dat maandagmiddag gevonden is in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Het lichaam moet eerst geïdentificeerd worden. Dat kan aan de hand van kleding. Na de identificatie zal er een officieel persmoment worden gehouden. Politiewoordvoerder Cor Reijenga is aanwezig.

De afgelopen weken is er volop gezocht naar het lichaam van de sinds 1 december vermiste Remon Bruinsma uit De Westereen. De politie kan echter nog niet zeggen of het om hem gaat.