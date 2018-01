De politie doet op dit moment onderzoek naar een vondst in het water bij de Prinsentuin in Leeuwarden. Het gaat om een lichaam. Een deel van de Noordersingel is afgezet. De nieuwjaarsduik in de Prinsentuin gaat uit voorzorg niet door. Naast de politie is ook de brandweer opgeroepen. De vondst is gedaan door een voorbijganger.

Meer informatie volgt zo snel mogelijk.