Crone wil meer zeggenschap over vuurwerkvrije zones

Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden en voorzitter van de Veiligheidsregio Fryslân, vindt dat burgemeesters meer zeggenschap moeten krijgen over het instellen van vuurwerkvrije zones. Op oudejaarsnacht moest de brandweer 71 keer in actie komen in heel Friesland. Dat is minder dan vorig jaar maar nog altijd te veel, vindt Crone.

Vooral door vuurwerk in de binnenstad waren er diverse brandgevaarlijke situaties. Zo belandde er vuurwerk in de dakgoten van het Leeuwarden stadshuis, waardoor de brandweer in actie moest komen. Niet voor niets pleit Crone voor meer zeggenschap voor burgemeesters om vuurwerkvrije zones te kunnen instellen.

Crone: "Ik vind dat burgemeesters meer bevoegdheid moeten krijgen om samen met de gemeentraad, de brandweer en de politie te zeggen: 'dit zijn risicovolle gebieden'. Daarnaast moet het keiharde knalvuuwerk echt de kop ingedrukt worden. Daar moet veel strenger op worden ingegrepen."