Negen aanhoudingen in heel Friesland tijdens oudejaarsnacht

In heel Friesland zijn op oudejaarsnacht negen verdachten aangehouden. Op het Ruiterskwartier werd een 23-jarige Leeuwarder meegenomen naar het bureau nadat hij een man ernstig had mishandeld. Het slachtoffer moest met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht worden. Bij de aanhouding sloeg de Leeuwarder vechtersbaas ook nog een politieman in het gezicht. De politieman heeft aangifte gedaan van mishandeling.

In Wolvega werd een man aangehouden nadat hij de politie had beledigd. Bij de andere zeven Friese aanhoudingen ging het om zaken als vernielingen, wildplassen of het in bezit hebben van vuurwerk.

In Groningen werden op oudejaarsnacht 15 mensen aangehouden. In Drenthe waren dat er slechts zeven.