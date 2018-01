Een 27-jarige man is in de nacht fan zondag op maandag aangehouden nadat hij een 63-jarige man uit Leeuwarden van de fiets had getrapt. Dat gebeurde aan de Franklikstraat in Leeuwarden. Het slachtoffer liep daarbij een gebroken heup op. De 27-jarige verdachte kon door omstanders in bedwang worden gehouden totdat de politie kwam. De man zit nog vast op verdenking van zware mishandeling.