Alle nieuwjaarsstunts op een rijtje

Traditiegetrouw zijn er op nieuwjaarsdag diverse ploegen die een nieuwjaarsstunt organiseren. Meestal worden er begin december spullen meegenomen die op 1 januari weer tevoorschijn komen. Zo werd de blauwe trein van Culturele Hoofdstad teruggevonden in Warten. Het zwaard van Grutte Pier kwam boven water in Nijega. En de boot van het Kameleon Dorp kwam weer boven water in Haskerhorne. Frijsteat Folgeren had dit jaar een bijzondere nieuwjaarsstunt, waarbij een stellage werd gebouwd over het gevaar van appen in het verkeer.

Op Oudejaarsdag werd al duidelijk waar de vermiste letters van Lelystad Airport waren. Die bleken te zijn meegenomen door Oudejaarsploech De Geitenfok uit Oudeberkoop.