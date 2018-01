Miljoenenschade voor afgebrande manege Gaasterland

Voorzitter Romke Falkena van manege Gaasterland in Harich schat de schade van de brand die maandagochtend uitbrak op bijna een miljoen euro. Maandagochtend brandde de manege voor een groot deel af. Het gaat niet alleen om directe schade aan het pand zelf, maar vooral ook om gevolgschade. Zo kunnen er de komende tijd geen selectiewedstrijden worden gereden in de zwaar beschadigde manege. Die wedstrijden moeten allemaal verplaatst worden naar andere locaties.

Manege Gaasterland is 20 jaar geleden gebouwd met hulp van een grote groep vrijwilligers. Die zijn volgens Falkena erg aangeslagen door de brand. Het streven van het bestuur is om de deuren van de manege weer te kunnen openen voor de Nederlandse Kampioenschappen, die in de zomer worden verreden. "We willen de manege noch mooier en beter maken dan hij al was", zegt Falkena.