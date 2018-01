Hulpdiensten blij met 'gemoedelijke sfeer' bij jaarwisseling

De jaarwisseling in Friesland is wat de Friese brandweer en ambulances betreft relatief rustig en beheersbaar verlopen. De brandweer moest 71 keer in actie komen, vooral voor kleine brandjes. Dat is minder dan de 93 incidenten vorig jaar. Uitschieters waren woningbranden in Leeuwarden en Joure en de grote brand in manege Gaasterland bij Harich. De hulpdiensten spreken over een 'gemoedelijke sfeer' waarin hulpverleners bijna overal 'correct en vriendelijk bejegend' werden.

In heel Friesland werden negen verdachten aangehouden. Daarbij ging het om overtredingen als mishandeling, vernieling, belediging en het bezit van illegaal vuurwerk.