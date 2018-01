Leeuwarder vechtersbaas slaat politie in gezicht

De politie heeft op oudejaarsnacht een 23-jarige man uit Leeuwarden aangehouden die op het Ruiterskwartier een man ernstig had mishandeld. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Bij de aanhouding van de Leeuwarder dader werd een politieman in zijn gezicht geslagen. De agent heeft aangifte gedaan van mishandeling.

De politie in Noordoost-Friesland had over het algemeen een rustige nacht, ondanks de 30 incidenten die afgehandeld werden. Er vielen geen vuurwerkslachtoffers.