Muzikant Sytze Pruiksma zal maandag het Nieuwjaarsconcert van het Nederlands Blazers Ensemble in Amsterdam openen. Het concert heeft dit jaar een Fries tintje. Het staat namelijk in het kader van de grutto met als thema 'Kening fan de Greide'. De boodschap is 'Lang zullen we ronddraaien' en houd de aarde gezond.

Het concert is op woensdag 3 januari in Leeuwarden. Die voorstelling is echter al volledig uitverkocht.