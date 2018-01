Rustige oudejaarsnacht voor Friese ziekenhuizen

De Friese ziekenhuizen hebben een rustige oudejaarsnacht gehad. In ziekenhuis MCL in Leeuwarden kwam maar één vuurwerkslachtoffer binnen. Het slachtoffer was gewond aan de hand. Ook in het Antonius ziekenhuis in Sneek was het rustig. Daar was één patiënt met verwondingen aan het oog door vuurwerk. Daarnaast nam het Sneker ziekenhuis een patiënt op met een alcoholvergiftiging.