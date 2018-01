UPDATE: Grote brand in manege in Harich onder controle

De grote brand in manege Gaasterland aan de Wyldemerkwei in Harich is onder controle. De brand brak rond half zes maandagmorgen uit in de kantine van het pand net buiten Harich. De brandweer was met meerdere eenheden aanwezig en schaalde de brand op naar grote brand omdat de vlammen uit het dak sloegen. De schade aan het gebouw is volgens de brandweer groot. De brand ontstond in de kantine. Door groot op te schalen, kon de brandweer voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van het gebouw. Voor zover bekend zijn er geen mensen gewond geraakt en waren er geen paarden in de manege op het moment van de brand. Na twee uren had de brandweer het vuur onder controle.

De brandweer vroeg om extra voertuigen en een hoogwerker om het vuur goed te kunnen bestrijden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan, is niet duidelijk.