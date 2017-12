Brand in manege in Harich

Er woedt op dit moment brand in een manege aan de Wyldemerkwei in Harich. Het gaat om een brand in een groot pand net buiten Harich in een bosrijk gebied. De brandweer is met meerdere eenheden aanwezig en heeft de brand opgeschaald omdat de vlammen uit het dak slaan. Het vuur zit in een deel van het gebouw waar geen dieren zijn. Het is niet duidelijk of er ook paarden op het terrein aanwezig zijn, en of die eventueel last van de hitte of de rook hebben.

De brandweer heeft gevraagd om extra voertuigen en een hoogwerker om het vuur goed te kunnen bestrijden. De brand is in een deel van het gebouw waar de kantine zit. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet duidelijk.