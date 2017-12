Traditie in Sumar bij jaarwissel

Het is een jarenlange traditie in Sumar: de bult met houtafval die met oud en nieuw in brand gestoken wordt door de jongeren uit het dorp. Verschillende generaties zijn er groot mee geworden. Tegenwoordig wordt de bult in brand gestoken op het gras achter dorpshuis De Kamp. De bult werd deze keer op oudjaarsavond om half twaalf aangestoken, waarna de inwoners van het dorp rond een uur of een in het nieuwe jaar een drankje konden halen.