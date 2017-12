Eerste vuurwerkshow Burgum een succes

De allereerste vuurwerkshow van Burgum is een succes geworden, ondanks een stroef begin. De uitvoerder van het spektakel kreeg het vuurwerk eerst niet aan. Maar na 20 minuten werden de eerste pijlen dan toch de lucht ingeschoten. De vuurwerkshow in Burgum werd georganiseerd en betaald door lokale ondernemers, die met elkaar 10 duizend euro bijelkaar brachten. De ondernemers vinden zo'n gemeenschappelijke vuurwerkshow belangrijk voor het dorp. Het brengt de inwoners bijelkaar.

Als het in de toekomst komt tot een verbod op de verkoop van vuurwerk aan particulieren, is zo'n show de toekomst, zegt ondernemer en organisator Wessel Boomsma. In totaal kwamen er op oudjaarsavond 2017 enkele honderden mensen naar naar de vuurwerkshow toe.