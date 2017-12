Olietanker botst op booreiland in de Noordzee

Op de Noordzee is op oudjaarsavond een olie- en chemicaliëntanker tegen een booreiland gevaren. Dit gebeurde op 25 kilometer uit de kust van het Noord-Hollandse Julianadorp. Volgens de NOS heeft de kustwacht een eerste inspectie van het schip gedaan, en zoals het nu lijkt lekt het schip niet. Wel is er schade aan de boeg van de tanker. De sterke wind uit het zuidwesten zou eventuele olie of andere stoffen in de richting van de Friese Waddeneilanden kunnen brengen. Maar zoals het er nu naar uit ziet is daar geen sprake van.

