Hulpdiensten druk met kleine calamiteiten

De hulpdiensten hebben het in de nieuwjaarsnacht druk met allerhande kleine calamiteiten. Zo moest de brandweer van Joure met een hoogwerker uitrukken omdat er een vuurpijl op het dak van een huis was beland. Na controle bleek dat het vuur al snel weer uitgegaan was.

In Leeuwarden was om half elf op oudjaarsavond brand in de hal van een woning aan de Schopperhofstraat. De brandweer moest eraan te pas komen om het vuur uit te maken. Een van de bewoners is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het is niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.

In Oosterbierum moest de brandweer in actie komen voor een brand. Jongeren hadden daar een auto in brand gestoken om het nieuwe jaar in te luiden.

Daarnaast worden er veel meldingen gedaan van kleine brandjes in bergen afval of in containers. Onder andere in Damwâld, Stavoren en Burgum werd de brandweer hiervoor opgeroepen.