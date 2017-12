'Cliffs of Moher' op nummer 1 in de Fryske top 100

Het nummer 'Cliffs of Moher' van Gurbe Douwstra is opnieuw op de eerste plaats geëindigd in de Fryske top 100 van Omrop Fryslân. Vorig jaar stond Gurbe ook al op nummer een met hetzelfde nummer. Het jaar daarvoor was het 'Fûgels' die er met de hoogste notering vandoor ging. Dat nummer eindigde dit jaar op nummer twee. Reboelje met Marije Maria staat op de derde plaats.

'Nim my mei dy mei' van Greidebern ft. Wiebe Kaspers was dit jaar de hoogste nieuwe binnenkomer. De samenwerking tussen de zanger en de kinderen uit Littenseradiel kwam binnen op nummer acht. Dat is ook niet zo verwonderlijk als je bedenkt dat de kinderen ook flink actie hebben gevoerd om hun nummer zo hoog mogelijk te krijgen, zo kwamen ze onder andere met een item in het jeugdjournaal.

De Fryske top 100 is dit jaar samengesteld op basis van 37.570 stemmen. Dat is een record.