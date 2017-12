De Geitefok zit achter vermissing letters Lelystad Airport

De vermiste letters van Lelystad Airport zijn op Oudejaarsdag opgedoken in Oldeberkoop. Oudejaarsvereniging De Geitefok uit die plaats had de grote letters in de nacht van 22 op 23 als oudejaarsstunt meegenomen. De letters zijn in totaal meer dan twintig meter lang.

De vereniging deed dit als grap, maar ook om een statement te maken. Ze zijn bang dat de gemeente Ooststellingwerf in de toekomst overlast zal krijgen van laag overvliegende vliegtuigen door de uitbreiding van Lelystad Airport. Ze willen in het nieuwe jaar contact opnemen met Lelystad Airport om de stunt op een nette wijze af te handelen, zo zegt de vereniging zelf.

De Geitefok is de oudste oudejaarsvereniging van Nederland en komt ieder jaar met een ludieke actie.