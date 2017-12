Koninklijke onderscheiding voor Geert Verf uit Marsum

Geert Verf uit Marsum heeft oudejaarsavond een koninklijke onderscheiding gekregen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Naussau. Hij kreeg het lintje bij de Aldjiersoertinking in de kerk van Marsum, uit handen van burgemeester Theunis Piersma van Menameradiel.

Verf (1955) is sinds 1983 werkzaam bij Dorpsbelang Marsum, eerst als bestuurslid en daarna als voorzitter. Ook heeft Verf zich de afgelopen jaren onder andere ingezet voor de commissie geluidshinder in verband met de vliegbasis in Leeuwarden, de dorpskrant en het behoud van de dorpsschool.