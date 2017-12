De brandweer moest Oudjaarsavond in actie komen voor een uitslaande schuurbrand in Sneek. In de schuur aan de Kempiusstraat stonden op dat moment nog een groot aantal gasflessen. Die zijn daar weggehaald en de brandweer had de brandweer vervolgens snel onder controle.

Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan. Mogelijk is er vuurwerk in of bij de schuur terechtgekomen in brand gevlogen. Er is niemand gewond geraakt.