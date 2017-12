Een bizar auto-ongeluk op Oudjaarsdag in Damwâld. Een auto reed daar op het Dokter J. Botkepaad door een vuurbult heen, vloog in brand, reed een erf op en ramde daarbij bijna een woonhuis. Een auto op de oprit van het erf raakte beschadigd door het ongeluk en ook een deel van de tuin is afgebrand. De brandweer heeft het vuur geblust. Het is nog niet bekend of de bestuurder van de auto gewond is geraakt.

De oorzaak van het ongeluk is ook nog onduidelijk. De politie doet daar onderzoek naar.