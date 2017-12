Restauratie 'Eintsje fan de daam' in Lemmer begonnen

In Lemmer is begonnen met de restauratie van het 'Eintsje fan de daam'. Dit is een oud gebouw dat aan het eind van de pier staat, die je voorbij moet als je via het water Lemmer binnen komt varen. Het gebouw was zwaar verwaarloosd. De gemeente De Fryske Marren wilde het daarom slopen, maar dat stuitte op veel verzet. Voor veel Lemsters heeft het een grote emotionele en symbolische waarde. Lemster Wietze de Haan begon een petitie voor het behoud en dat werd massaal gesteund door mensen uit binnen- en buitenland.

Het gebied is nu aangewezen als gemeentelijk monument. Op korte termijn krijgt het 'Eintsje fan de daam' het lichtbaken terug. De Westerhavendam zelf wordt ook aangepakt.